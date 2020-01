Le Glacier à Analakely – Basta Lion reste le maître dans son style

À l’affiche à l’hôtel Le Glacier pendant la soirée du vendredi 17 janvier, Basta Lion a assuré avec succès son premier concert 2020 dans la capitale, au grand plaisir de ses fans qui sont venus nombreux pour l’occasion.

« Basta Lion reste le maître dans son style. Il est notre chanteur préféré et nous ne voulons pas manquer ce concert sous aucun prétexte », expriment Emile Zola Andriantahina et Youssouf Ousseini, deux jeunes qui ont fait le déplacement sous un temps pluvieux pour assister au concert de leur idole. Aux environs de 23 heures, Basta Lion a fait son apparition sur scène, accueilli par une forte enthousiasme d’une salle pleine. Il a réservé un répertoire bien calibré pour assouvir ses inconditionnels en quête d’une bonne ambiance. Ses titres phares du moment, ses morceaux incontournables, et ses nouveautés ont fait monter l’atmosphère crescendo jusqu’à faire exploser la piste de danse. Chaque titre a dégagé une énergie particulière. La voix puissante de l’artiste, le contenu de ses textes, le rythme, et l’expression scénique de l’artiste ont fait ses particularités. De « Za crazy aminao » à « Mangilikitiky», en passant par « Ankilanao », et les autres morceaux, ce premier concert 2020 de Basta Lion au Glacier a été synonyme d’un joli cadeau de nouvel an de la part de l’artiste au public de la capitale. « L’année vient de commencer et j’assiste au live de Basta Lion avec mes proches. Quel bonheur ! », s’exalte Nicolas Afcharid, satisfait de cette soirée organisée par Métis Madagascar.

« Nous sommes un collectif de jeunes qui travaille sur des projets communs. Ce concert aidera à financer nos objectifs 2020. Nous avons misé sur Basta Lion parce qu’il est adoré par la jeunesse actuelle. Et la qualité de l’ambiance, ce soir, prouve qu’il maîtrise bien son art et qu’il est une valeur sûre », explique Santoni Folio Fanogny, un des premiers responsable de Métis Madagascar. Ce dernier produit des vêtements, fait du design musical, et opère aussi dans l’événementiel.

Le résultat de cette soirée permettra à ce collectif d’alimenter financièrement leurs projets 2020.