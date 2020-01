CGM /GZ Analakely – Belle solidarité en faveur de Fanaiky

L’assistance est venue témoigner son soutien et sa sympathie au célèbre bassiste Fanaiky de la fratrie Rasolomahatratra du groupe Solomiral au CGM/GZ Analakely

Fanaiky atteint d’insuffisance rénale, du diabète et d’un problème cardiaque encore en pleine lutte contre ces maladies poursuit son traitement sur place avant d’espérer prochainement être évacué en Inde pour y subir une intervention chirurgicale. Pour les moins connaisseurs, Fanaiky est le cadet des frères Rasolomahatratra évoluant dans le groupe familial Solomiral. Ce remarquable artiste polyvalent est à la fois un auteur-compositeur, interprète et arrangeur de renom. Dans son riche et brillant parcours, Fanaiky a déjà partagé et offert ses multiples expériences et sa grande compétence avec bon nombre d’artistes (Poopy, Olombelo Ricky… ) de toutes les tendances confondues. Travaillant d’arrache-pied dans la discrétion, ce mélomane représente bien une grosse pointure occupant la place qu’il mérite dans le milieu de la chanson malgache.

Concernant la soirée du vendredi, une courte séance de discours de remerciements et de reconnaissance de la part de Hanna Schule, la directrice du CGM /GZ et le crooner Rija Ramanantoanina a été attribuée à l’assistance lors de ce spectacle particulier dédié à un grand artiste qui figure parmi les gros calibres de la chanson malgache à l’heure actuelle. À son tour, le célèbre guitariste Hajazz, le grand frère de Fanaiky, de passage au pays natal, a aussi profité de transmettre un message de remerciement à son petit frère et à sa famille pour le témoignage et le soutien des fans venus nombreux sans oublier d’annoncer la vente sur place des albums de Fanaiky.

Chaudes retrouvailles

Ceux qui ont fait le déplacement dans la soirée du vendredi n’ont pas eu tort. Dans l’ensemble, tout au long de cette formidable soirée, ils ont vécu une ambiance particulière loin d’être oubliée. Du début jusqu’à la fin, les dynamiques et talentueux acteurs sur scène ont été égaux à eux-mêmes en partageant leur savoir-faire. En pleine concentration, en super inspiration, ils ont démontré et prouvé une véritable démonstration en l’honneur de leur cher collègue Fanaiky à qui ils souhaitent un rétablissement total. Tour à tour, les participants avec un grand élan de solidarité et de tout cœur ont assuré une parfaite prestation qui a émerveillé les spectateurs à la fois soulagés et satisfaits. Le talent d’une part et la compétence d’autre part, l’ambiance a été à son comble durant ce show exceptionnel dédié au grand bassiste Fanaiky. Avec un répertoire varié allant des interprétations des multiples compositions des célèbres jazzmen et women aux morceaux de Fanaiky , l’assistance a été bien servie, avec les remarquables têtes d’affiche comme Quatuor Squad, LMM Quartet de Seta Ramaroson, Benty Baraka Fanfare, Icanto, et Samy Andriamanoro. De chaudes retrouvailles à l’issue d’un show particulier auquel les acteurs et les spectateurs ont témoigné leur soutien et leur sympathie à Fanaiky.