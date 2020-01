Afrobasket 2021 – Pré-qualifications : Trois sur six pays prévus engagés

Madagascar dispute cette semaine au Zimbabwe la pré-qualification en vue de l’Afrobasket 2021. La délégation est déjà sur place depuis hier.

Après cinq jours de regroupement, la Fédération malgache de basketball (FMBB) et son staff technique ont publié ce vendredi soir la liste des membres de la délégation en vue de la première phase préliminaire de l’Afrobasket à Kigali Rwanda du 17 au 19aout 2021. La pré-qualification pour le groupe E se déroulera du 21 au 25 janvier à Bulawayo Zimbabwe, à 366km au Sud-Ouest de Harare, environ six heures de route. Selon la Fiba Afrique, finalement trois sur les six pays prévus disputeront la pré-qualification du groupe E en l’occurrence Zimbabwe, la Zambie et Madagascar. Les Comores, l’Afrique du Sud et le Botswana ont désisté au dernier moment. «Compte tenu du désistement de la moitié des pays prévus participer à la pré-qualification du groupe E, les trois engagés devraient jouer des matches aller et retour», explique Harininira Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission compétition et chef de la délégation au Zimbabwe. La délégation malgache s’est envolée ce dimanche pour Harare, capitale zimbabwéenne en passant par l’Afrique du Sud. à ossature de la gendarmerie nationale basketball club, six sur les douze sélectionnés qui défendront les couleurs nationales au Zimbabwe sont des gendarmes en l’occurrence Elly Randriamampionona, Constant Fabrice Mandim­bison, Mory Francis Rama­nampamonjy, Fiary Johnson Rakotonirina, Andriantsoa Hajamaminiaina Ralison et Roberson Dalton Razafi­manantsoa.

GNBC renforcée

La sélection nationale est tout simplement la GNBC renforcée. « Vu qu’on n’a eu que très peu de temps pour se préparer. C’est justement pour cette raison qu’on a appelé plusieurs joueurs de la GNBC pour constituer l’équipe nationale car ce club avait disputé pendant un certain temps, presque sans interruption, une compétition continentale », justifie le directeur technique national de la fédération, Angelot Razafiarivony la constitution de l’équipe malgache. Le club champion national 2018 et vice champion 2019, le Cospn y est représenté par trois joueurs dont deux avaient déjà renforcé la GNBC à la phase qualificative au Basketball Africa League, notamment Alpha Jean Arnol Solondrainy et Rick-Ley Loubacky. Et le troisième policier est Livio Rocheteau Ratianarivo. Les trois autres joueurs qui complètent la liste sont Olivier Botou Vallery (Ascut), Monja Romain Faralahy (Ascb) et l’expatrié, Rija Lahontan (Poissy Basket France) médaillé d’or aux derniers Jeux des îles de l’océan Indien à Maurice. Rija rejoindra la délégation directement à Harare. Il part de la France ce lundi et y arrivera le même jour. Encore occupé par un examen pour devenir policier, Livio ne partira que ce lundi après-midi. Dans le groupe E, Mada­gascar évolue avec les Comores, Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie et Botswana. Tout le monde rencontrera tout le monde et seul le pays champion se qualifiera pour la prochaine fenêtre en février. La réunion technique aura lieu ce soir.