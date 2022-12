Un charme indomptable

Alors que l’édition 2022 de la plus grande saga sportive du monde a été achevée hier, les heures et le jour qui ont suivi la dernière ligne de l’épilogue ont cet arrière-goût, ce mélange de sentiment de dépouille­ment et de frustration extrême qui suit les grands moments passés dans de sublimes extases festives mais dont la durée limitée ne suffit pas pour assouvir notre soif permanente d’exaltation. La coupe du monde de football est une de ces occasions de connaître cette montée fulgurante de sensations euphorisantes, mais qui laissent, une fois la consommation accomplie, l’ivresse retombée, revenir dans le prosaïsme de la vie quotidienne, cette fois privée pour quatre ans de cette grande source de plaisir. Et en cette fin d’année 2022, l’après fin de la compétition est, comme toujours, source d’accablement.

Et ce, malgré une image initiale corrompue par le scandale. Car nonobstant le poids considérable du parfum de polémiques que cette Coupe du monde de football 2022 a exhalé, la fragrance envoûtante du foot n’a pas perdu sa grande consistance qui fait qu’elle réussit toujours à faire pencher les cœurs de son côté, et réduit l’importance et les effets de tout ce qui peut empoisonner la recette imparable que la FIFA concocte pour divertir et faire battre les cœurs. Le goût amer, que ceux qui sont sensibles aux droits de l’homme ont ressenti, est facilement annihilé par les puissants ingrédients qui font de cette compétition le plus grand événement sportif du monde et qui ont été habilement exploités par le Qatar. Comme à chaque fois, l’enthousiasme que le Mondial sème est d’une contagiosité plus grande que celle de la pire des pandémies : car tous les pays sont emportés par l’ampleur de la vague que seul le foot peut provoquer, une puissante houle qui a également noyé les scrupules qui, avant le coup d’envoi, ont atteint les consciences qui ont songé au boycott.

Et le monde, qui tourne au rythme des caprices de l’humanité qui vit dans une dépendance éternelle pour le « panem et circenses », ne peut pas se passer du summum des jeux qui est la Coupe du monde de football et face à elle, les incursions des cas de conscience ne font pas le poids. Les scandales et les polémiques, qui ont entaché la dernière édition qui s’est terminée hier, ont été tous réduits au silence par la force répressive de ce roi du monde sportif qui use, avec une grande maîtrise, de son arme destructrice, qui peut donc fermer la bouche trop prolixe de la politique qui est alors bâillonnée par le plaisir immense que ce grand souverain peut nous procurer, à nous pauvres mortels dont l’esprit a un besoin irrépressible en jeux. Et hier, ce roi généreux a su nous offrir une finale d’anthologie, un dernier acte des plus palpitants qui a, enfin, couronné un autre roi : Lionel Messi, dont le talent et le génie ont tant émerveillé les deux dernières décennies, a enfin gagné, à 35 ans, cette consécration mondiale qu’il a amplement méritée.