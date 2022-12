TAEKWONDO – Passage de grade sous l’égide d’Olivier Sicard

Validation de grade. La fédération malgache de taekwondo organise les mardi 20 et mercredi 21 décembre des examens de passage de grade pour obtenir les grades de ceinture noire 1er au 5e dan. Les examens précédés d’un stage animé par Olivier Sicard titulaire du grade de 6e dan kukkiwon et 7e dan chung do kwan se tiendront à l’Académie nationale des sports à Ampefiloha. «Nous allons faire un travail commun pour les 2e, 3e et 4e dan pour que les candidats puissent passer les examens et obtenir les grades fédéraux avec les meilleures conditions et avoir plus tard la possibilité d’obtenir le grade mondial kukkiwon» souligne Olivier Sicard, responsable des hauts gradés au sein de la fédération malgache de taekwondo. Le stage est ouvert aux maitres de salle et aux professeurs qui auront ainsi l’occasion de valider leur grade. «Beaucoup de maitres ont la qualité et ont la chance de bénéficier d’un diplôme national» précise le technicien qui vient d’être nommé vice-président de la fédération malgache et vice-président également de l’Union africaine de taekwondo. Ces stages et formations faciliteront le développement de la discipline et surtout la préparation des athlètes en vue de leur participation aux compétitions internationales dont à court terme les jeux des Iles sur le sol malgache et plus tard les jeux olympiques de Paris en 2024.