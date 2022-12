PROCÈS – Le PAC clôt le dossier de l’or saisi en Afrique du Sud

La Cour criminelle du Pôle anti-corruption d’Antananarivo a rendu son verdict sur l’affaire des 73,5 kilos d’or saisis en Afrique du Sud. Elle a prononcé neuf condamnations et seize acquittements.

Il est vendredi, 22 heures. La Cour criminelle ordinaire du Pôle anti-corruption (PAC), d’Antananarivo, revient dans la salle du procès afin de rendre son verdict, après une longue délibération. Se joue alors l’épilogue de l’affaire des 73,5 kilos d’or saisis en Afrique du Sud. Du moins au niveau de cette juridiction spécialisée dans la répression de la corruption, des délits financiers et autres infractions connexes, le sujet est clos.

Le verdict de vendredi a été rendu après trois jours de procès. Vingt-cinq personnes se sont retrouvées sur la liste des accusés, y compris les trois contrebandiers arrêtés et détenus en Afrique du Sud. Ces derniers ont, justement, écopé de la plus lourde peine. Ils sont condamnés “par contumace”, à dix ans de prison ferme assortis d’une amende de plus de 52 milliards d’ariary, à payer solidairement. Un mandat d’arrêt à l’audience a également été lancé. Zava Herima­nana Anjaranantenaina, Mahavanona Mahamodo et Francis Deliot Regasy sont reconnus coupables de mise en circulation et exportation illicites de substance minérale.

Les trois larrons sont également reconnus coupables d’être des bénéficiaires d’abus de fonction, de non rapatriement de devises, ainsi que de faux et usage de faux en écriture publique. Ils ont, en effet, présenté des documents censés être maliens et de faux tests PCR pour essayer de justifier l’origine et l’itinéraire de l’or, ainsi que pour pouvoir voyager à l’étranger, en pleine période de confinement à cause de la pandémie de Covid-19.

À la base, cinq personnes étaient prévues faire le voyage pour l’Afrique du Sud, à bord d’un avion privé. Deux d’entre elles sont, toutefois, restées à quai. La raison est que l’aéronef risquait d’être surchargé. Ces deux individus font également partie des neuf condamnés par le PAC. Yau Cyrill Iasimanana, arrêté le 7 janvier 2021, écope de trois ans de prison ferme. L’autre, une femme dont juste un prénom a été donné, a pris deux ans de prison ferme. Ils sont reconnus coupables de complicité de mise en circulation et exportation illicites substance minérale.

Pacheco Azaly Failaza, compte aussi parmi les condamnés. Il écope de deux ans de prison ferme pour complicité de mise en circulation irrégulière de substance minérale. Cet individu a la particularité d’avoir été arrêté avec une cargaison illicite de plus de 49 kilos d’or, à l’aéroport de Moroni, Comores, le 28 décembre 2021. Arrêté avec lui aux Comores, Pierre Stenny Andrianantenainambi­nintsoa, a également été jugé dans l’affaire des 73,5 kilos d’or saisis en Afrique du Sud. Il a toutefois été acquitté.

Joute diplomatique

Les deux pilotes de l’avion qui ont transporté les contrebandiers et l’or jusqu’en Afrique du Sud, sont aussi condamnés à de la prison ferme pour trois ans. Ils doivent également s’acquitter solidairement de l’amende de plus de 52 milliards d’ariary. La Cour criminelle du PAC juge qu’ils sont complices dans l’exportation illicite de l’or. Le juge a également prononcé la confiscation de l’aéronef. La dernière condamnation a été prononcée contre l’ancien secrétaire général de l’Aviation civile de Madagas­car (ACM). “L’abus de fonction”, en est le motif.

L’ancien secrétaire général de l’ACM n’a cependant pas écopé d’une peine privative de liberté, mais doit payer 10 millions d’ariary d’amende. Les personnes déclarées coupables dans cette affaire doivent, par ailleurs, verser solidairement des dommages et intérêts de plus de 17 milliards 442 millions d’ariary, à la douane. Outre les neufs condamnés, le reste des accusés dans cette affaire de trafic d’or sont soit acquittés au bénéfice du doute, soit relaxés purement et simplement.

Sauf en cas de pourvoi en cassation, du côté malgache, cette saga judiciaire prend fin après pratiquement deux ans d’enquête, d’instructions, de rebondissements et d’ajournement de procès. L’affaire des 73,5 kilos d’or a défrayé les chroniques lorsque, le 4 janvier 2021, les services de police sud-africains ont révélé l’arrestation de trois ressortissants malgaches, avec cette cargaison illicite, le 31 décembre, à l’aéroport OR. Tambo de Johannesburg. Ils ont fait le voyage à bord d’un avion privé, avant de tenter de prendre un vol commercial dont la destination finale est Dubaï.

Depuis, les trois contrebandiers sont en détention en Afrique du Sud, malgré des démarches judiciaires pour bénéficier d’une mise en liberté. À l’issue du procès de la semaine dernière, le PAC a également prononcé la confiscation de l’or qui se trouve toujours en Afrique du Sud, pourtant, tout comme les trois trafiquants. Selon Solofohery Razafindrakoto, procureur du second degré de l’entité judiciaire anti-corruption d’Antananarivo, les autorités sud-africaines seront notifiées officiellement du verdict de la Cour criminelle.

Si la saga judiciaire est probablement close, la joute diplomatique sur cette affaire des 73,5 kilos d’or semble loin de connaître son dénouement. Madagascar réclame l’extradition des trois contrebandiers et le rapatriement de l’or saisi à l’aéroport de Johannesburg. Des demandes qui restent sans réponse, jusqu’ici. Reste à voir si le verdict rendu par la Cour criminelle du PAC, vendredi, permettra de faire avancer les négociations entre les autorités malgaches et sud-africaines.