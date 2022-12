NATATION – Mondiaux – Deuxième record national pour Jonathan

Et de deux. Jonathan Harivony Raharvel actualise un deuxième record de Madagascar aux Mondiaux sur petit bassin de Melbourne en Australie. Le pensionnaire du centre international de haut niveau de Phuket en Thailande a actualisé ce samedi au Sports and Aquatic Center le record national en 50m brasse de 28’’82 contre 28’’55. Ila amélioré ainsi de 27 centièmes de seconde l’ancien temps qu’il a effectué lui-même il y a quelques mois au championnat national de Thailande. Trois jours plus tôt, Jonathan Raharvel a déjà amélioré son propre record national en 100m brasse de 1 :01 :84 contre son ancien chrono de 1 :02 :73. Le stage de haut niveau au centre de la Fina en Thailande porte ainsi ses fruits car le nageur du club Cosfa ne cesse ces derniers mois d’étonner plus d’un en réalisant à chaque compétition de nouveaux records. Déterminé, Jonathan promet de viser la médaille d’or aux jeux des Iles de l’océan Indien sur le sol malgache.