HOSPITALISATION – Des enfants réanimés suite à des accidents domestiques

Les accidents domestiques présentent un problème de santé publique. Ils font partie des principaux motifs d’hospitalisation dans les services des urgences des hôpitaux.

Des dangers insoup­çonnés. Un enfant a été admis dans le service de réanimation médicale en toxicologie clinique du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), la semaine dernière, suite à un accident domestique. Il a ingéré du pétrole, selon un médecin de ce service. L’empoisonne­ment aux produits acides et aux produits caustiques serait fréquent, notamment, pendant la saison chaude. « Il fait partie des principaux motifs d’admission dans ce service de réanimation. Les victimes boivent accidentellement de l’acide, du pétrole ou de la soude », indique ce médecin.

« Lorsqu’il fait chaud, on a besoin de s’hydrater. Il est difficile pour un enfant de faire la différence entre l’eau et l’acide contenu dans une bouteille. Il prend ce qui est à sa portée. Il peut tomber sur de l’acide ou du pétrole », prévient cette source. Il donne l’alerte. L’ingestion de ces produits peut engager le pronostic vital. « Il faut emmener d’urgence à l’hôpital, la personne qui a ingurgité de l’acide, du pétrole ou de la soude. En cas de retard de prise en charge, cet empoisonnement peut entrainer la mort », recommande-t-il. Il explique que ces produits détruisent

progressivement les organes de l’appareil digestif.

Étouffement

Les accidents domestiques sont dangereux. À part l’ingestion de l’acide, du pétrole ou de la soude, les accidents de l’ingestion de noyaux de litchis peuvent, aussi, entrainer la mort. En cette saison de litchi, au moins un enfant a trouvé la mort, après avoir avalé involontairement le noyau de ce fruit rouge. En cas d’absorption de ce noyau, la désobstruction est primordiale, pour éviter que l’individu s’étouffe. L’étouffement est une cause de mortalité chez les enfants. Le noyau du litchi n’est pas le seul qui peut produire l’étouffement. Mais également, les jouets et d’autres objets qui trainent à la maison. La surveillance est de mise, pour éviter les accidents domestiques qui peuvent provoquer la mort.