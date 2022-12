FOOTBALL MONDIAL – L’Argentine et Messi au paradis

Une finale de légende pour un joueur de légende: l’Argentine de Lionel Messi a remporté dimanche la Coupe du monde de football en battant aux tirs au but la France (3-3).

Mais à quoi cela tient-il? Car Messi, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur, a pu croire que la malédiction qui le poursuit dans le Mondial, allait connaître un nouvel épisode.

Alors que les Argentins menaient 2 à 0 grâce à son pénalty et un but de son lieutenant préféré Angel Di Maria (23e, 36e), et dominaient les champions sortants de la tête et des épaules, l’autre star sur la pelouse, Kylian Mbappé a ramené son équipe à hauteur en quelques secondes (80e, 81e). Puis Messi a vu le Français réussir son deuxième pénalty de la soirée (118e) alors que l’Argentin venait de redonner l’avantage aux siens et haranguait son public (109e).

Mais après quatre échecs, cette fois, c’était le soir de celui qui ravit les amoureux du ballon rond depuis si longtemps. Obtenu aux tirs au but face à une équipe qui refusait de perdre mais a vu Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni rater leurs tentatives à cette terrible épreuve.

Cette troisième étoile pour l’Albiceleste, après celles des équipes menées par Daniel Passarella (1978) puis par Diego Maradona (1986) portera la marque de Messi, favori pour être désigné meilleur joueur du tournoi, pour le plus grand bonheur de ses millions de supporteurs dans le monde entier. A moins que Mbappé, auteur d’un triplé en finale, une première depuis Geoff Hust (1966), n’obtienne ce lot de piètre consolation.

Sainte Trinité

Avant ce sacre, l’enfant de Rosario, 35 ans, avait tout gagné en clubs, avec le FC Barcelone surtout. Mais avec sa sélection, il se contentait d’une Copa America (2021). Remporté à sa cinquième tentative, ce titre mondial le fait rejoindre dans la légende Maradona, « el pibe de Oro », couronné en 1986. Il égale aussi Pelé, avec douze buts en cinq éditions de la compétition reine du football. Un trio qui ressemble fort à une Sainte Trinité pour les amoureux du ballon rond.

Messi a fait quelque chose que n’ont réussi aucun de ses deux aînés, ni personne d’autre: il a marqué en poules puis dans chacun des quatre matches à élimination directe… Dont deux fois en finale…

Pour la France, qui était tenante du titre, cette dernière marche était donc celle de trop.

Résilients, les Bleus avaient jusqu’alors surmonté de nombreux vents contraires: des forfaits en cascades de cadres, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Karim Benzema, puis un virus qui a touché l’effectif la semaine de la demi-finale et de la finale. Admirables combattants, ils ont encore cru tordre le bras au mauvais sort dimanche.

Mais la France ne deviendra pas la troisième nation à conserver le plus grand des trophées du football, comme l’avaient fait l’Italie (1934 et 1938) puis le Brésil du « roi » Pelé (1958 et 1962). Celui-ci reste aussi le seul à avoir emporté deux titres avant de fêter ses 24 ans, ce que ne réussira donc pas Kylian Mbappé.

Conclue sous les yeux d’Elon Musk, cette Coupe du monde fut un tournoi à nul autre pareil, un Mondial de la démesure, nécessitant entre 200 et 300 milliards d’euros d’investissements selon les estimations. Sept des huit stades ont été bâtis pour l’occasion, le dernier entièrement rénové.

Messi, un génie au panthéon du football

Divin Messi! Génie virevoltant à la personnalité discrète, faisant de l’exploit une routine, l’Argentin a rejoint dimanche l’Olympe du football en remportant enfin la Coupe du monde, ce qui lui vaut de prétendre au statut de plus grand footballeur de l’histoire.

Au terme d’une finale à rallonge contre la France (3-3, 4 tirs au but à 2), l’ombre du petit attaquant s’est encore allongée. Voilà Lionel Messi (35 ans) parmi les légendes du football, ces champions du monde enviés et adulés, ce que des héros comme Johan Cruyff, Michel Platini ou Ferenc Puskas n’ont jamais réussi à être.

Avec ce 41e trophée de sa longue et fructueuse carrière, le plus prestigieux, Messi se pose tout en haut de la pyramide des monstres du ballon rond, à hauteur de son compatriote Diego Maradona, sacré en 1986.

Et s’il y a match avec le « Roi » Pelé, seul joueur triple champion du monde, mais qui n’a jamais joué dans un club européen, le palmarès majestueux de l’Argentin risque d’être difficilement égalé…

Même Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, se retrouve distancé: à 37 ans, le Portugais ne sera probablement jamais champion du monde et s’est incliné devant son éternel rival, « un joueur incroyable, magique, top », avait-il résumé en novembre.

Désillusions oubliées

En Argentine, le sacre de l’Albiceleste a déclenché des scènes d’extase. Jusqu’à dimanche, les supporters jugeaient Messi immense mais il n’y avait qu’un seul « Dios », Diego Maradona, le « Pibe de Oro ». La troisième étoile va tout changer. « Maintenant, je sais quel joueur occupera ma place dans le football, et son nom est Lionel Messi », avait prophétisé Maradona en 2010.

D’ailleurs, Messi a beaucoup plus gagné que Mara­dona et Pelé. Sept Ballons d’Or, quatre Ligues des champions, une avalanche de championnats et de coupes avec Barcelone puis avec le Paris SG, une Copa America en 2021 et donc ce Mondial.

Il est le capitaine de la sélection argentine, son meilleur buteur (98 buts), celui qui en a le plus porté le maillot (172 sélections).

Oubliées, les désillusions de 2014 (défaite en finale) ou 2018 (échec contre la France en huitièmes). Effacée, sa brève retraite internationale en 2016, après une troisième défaite en finale de la Copa América.

Désormais polythéiste, l’Argentine vénérera à jamais le gamin de Rosario, entré au firmament avec la troisième étoile de l’Albiceleste, 36 ans après l’épopée maradonienne de 1986.

Messi est né un an après, en 1987, à Rosario, dans le nord du pays. Quand la planète a découvert ce gamin aux cheveux longs, elle s’est émue du destin du petit gaucher qui, selon l’histoire consacrée, a quitté l’Argentine à 13 ans pour trouver à Barcelone un club qui finance son traitement médical pour régler ses problèmes de croissance.