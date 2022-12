FOOTBALL FEMININ – Poule des As – AC SabNam, Mifa, Disciples FF et Ascuf qualifiés

Point final sur la deuxième étape du championnat de Madagascar de football féminin. Les quatre clubs qualifiés en phase finale sont connus à l’issue de phase II à Antsirabe et à Fianarantsoa.

Final four. Les quatre clubs qualifiés en phase finale du championnat de Madagascar de football féminin, les deux mieux classés des deux sites sont connus à l’issue de la deuxième phase qui a pris fin ce samedi. L’AC SabNam Vakinankaratra termine en tête du classement du site d’Antsirabe avec un cumul de 15 points. Le club hôte a effectué un parcours sans faute de cinq victoires en autant de rencontres. Petite finale entre les deux leaders, SabNam a défait lors de la cinquième et dernière journée Mifa Analamanga sur le score de 3 buts à 2 ce samedi.

L’équipe d’Analamanga encaisse ainsi sa première défaite et s’installe sur le deuxième match du groupe et obtient le deuxième ticket pour la dernière étape du sommet national. Beau parcours également pour un autre club porte-fanion de la ville d’Eaux, Disciples FF a été lui aussi en démonstration à Fianarantsoa. Les Antsirabéennes ont engrangé cinq victoires en cinq rencontres et comptent 15 points à l’issue de la phase II. Elles ont battu l’Ascuf Haute Matsiatra sur sa pelouse samedi par un but à rien. La formation fianaroise termine tout de même seconde de sa poule et est créditée de 10 points, synonyme de qualification en poule des As.

Dernière étape décisive

Le club d’Analamanga ASOT n’a pu faire mieux que la troisième place avec un cumul de 8 points après son dernier match nul de un partout contre l’AS AMMI Amoron’i Mania.

À Antsirabe, l’AFDA Diana complète le podium et rate le ticket pour la phase finale. Sa large victoire de 3 à 0 contre FCF Alaotra Mangoro n’était plus suffisante pour obtenir le passeport pour le Final Four. Nadia Ravaoharimalalka du Mifa a été élue meilleure joueuse à Antsirabe, Suraya Aly de l’AC SabNam meilleure buteuse, Bernadette Volazara de l’AFDA meilleure gardienne de but et Johary Rakotomalala de l’AC SabNam meilleur coach.

À Fianarantsoa, le trophée de la meilleure joueuse a été attribué à Sitrakiniaina Ramanantsoa du Disciples FF, celui de la meilleure buteuse à Solomampionona Razananivo, la coupe de la meilleure gardienne de but à Anastasia de l’Ascuf et celle du meilleur entraineur à Joseph Randriantsoa. La poule des As aura lieu dans la capitale vers début février.