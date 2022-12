FOOTBALL – CHAN – Premier test concluant face aux expatriés de La Réunion

Les Barea ont disputé leur premier match amical ce samedi. Les hommes de Romuald Rakotondrabe se sont imposés 3 à 0 contre les expatriés de La Réunion.

Premier test, première victoire. Les présélectionnés en vue du championnat d’Afrique des nations se sont imposés 3 buts à rien en match amical contre les expatriés de La Réunion. La rencontre s’est déroulée au stade Barea à Mahamasina samedi après-midi. La première période a été marquée par une nette domination des expatriés. Les Barea Chan n’ont eu que deux tirs cadrés qui n’étaient même pas menaçants. La première tentative a été le tir de l’attaquant du CFFA Tsito Razafindrasata qui n’a pas fait trembler le portier de l’AS Jeanne d’Arc, Gregory Pausé (13e). Une des occasions des expatriés a été le tir non cadré de Tojo Rabodoarisoa de Ste Rosienne servi par le défenseur Theodin Ramanjary de Ste Suzanne (34e).

La deuxième a été le coup franc frappé par le capitaine des expatriés, Dina milieu de l’AS Ste Jeanne d’Arc mais l’attaquant de Ste Rosienne, Fabrice Rakotondraibe envoie la balle au-dessus de la barre transversale (39e). Le score est resté nul et vierge à la pause. «Les joueurs ont été crispés au début, c’est normal. De plus, ils n’ont pas l’habitude de jouer sur la pelouse de Mahamasina… », souligne Romuald Rakotondrabe. Les Barea sortent de l’ombre au retour des vestiaires. Le coup franc du milieu de l’AS Fanalamanga Steeve Andriamaromampianina, placé juste en dessous de la transversale a été repoussé par le portier Gregory Pausé (51e). Les occasions comme les ratages s’enchainent pour les Barea. Échappé sur le côté gauche, Hasinirina Onjaniaina Patrick de l’Elgeco Plus a ouvert la marque en plaçant le ballon au deuxième poteau en pleine lucarne (54e).

Que deux amicaux

Servi par le même Onja auteur du premier but, Feldman Rakotobe creuse l’écart en assurant la finition devant but à la 70e minute. L’attaquant du Fosa Juniors FC Jean Yves Razafindrakoto enfonce le clou à la 81e minute. Il élimine le dernier défenseur avant de marquer le troisième but, seul face au portier de l’équipe adverse. «Certes, nous avons gagné. L’important c’est que nous avons pu marquer trois buts et aucun but encaissé. Le premier test est concluant et il y a de l’espoir, mais beaucoup reste à améliorer» confie le sélectionneur des Barea Chan. «Mes éléments ont bien joué la première mi-temps. Ils ont appliqué les consignes et n’ont pas encore trop senti la fatigue. Il y a un relâchement en deuxième période. La défense s’est affaiblie» reconnait le coach de Ste Jeanne d’Arc, Asman Abdou. La liste des vingt-huit retenus qui poursuivront la préparation en Tunisie sera connue le 23 décembre. La liste finale des vingt-quatre devrait être envoyée auprès de la Caf avant le 3 janvier. Finalement, «Madagascar jouera deux matches amicaux en Tunisie, des pays qualifiés au Chan mais dans d’autres groupes, peut-être la Côte d’Ivoire et le RD Congo,… Le premier match aura lieu le 6 janvier et le deuxième le 10 janvier» précise Jocelyn Razafimamonjy, Team Manager de l’équipe nationale.