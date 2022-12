ENLÈVEMENT DES ORDURES – L’opération coup de poing se poursuit

L’opération coup de poing entame sa deuxième phase. « Les résultats de la première phase de cette opération ne sont pas satisfaisants. Les déchets débordent encore des bacs à ordures. Les ordures vont, à nouveau, s’amonceler, si cette opération est suspendue, en cette période où il y a une augmentation des ordures ménagères », indique le directeur général de la société munici­pale d’assainissement (SMA), le colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, ce weekend.

Malgré le déploiement de quatre engins, de trente sept camions et de charrettes, les déchets jonchent encore sur les trottoirs et même dans les rues, une semaine après le début de l’opération coup de poing, menée conjointement par la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène et la région d’Ana­la­­manga. 58% des bacs à ordures ont été débordés, ce weekend, contre 72%, le weekend d’avant, selon le rapport de la SMA. En cette deuxième phase, l’opération sera orientée au déploiement de trente sept camions et de charrettes. « Les engins ne sont plus utilisés, car il n’y a plus de zones dans lesquelles, leur mobilisation est nécessaire. L’engin de la CUA reste, cependant, disponible, en cas de besoin », enchaine le DG de la SMA. Comme stratégie, la SMA va mobiliser des camions dans les zones où les déchets débordent, et ils y resteront, jusqu’à ce que les bacs dans ces zones soient vides. Ces trente sept camions seront opérationnels jusqu’à la fin des fêtes de fin d’année.