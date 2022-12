BASKETBALL – JCBA – La construction d’un terrain comme objectif en 2023

Fin de saison. Le club Jeunes chrétiens basketteurs d’Antananarivo (JCBA) organise chaque année une journée récréative réunissant les joueurs membres, les dirigeants et les parents des joueurs pour célébrer ensemble les fêtes de Noël et de fin d’année. La journée de ce samedi a été marquée par un concours de «skills challenge» pour les tout-petits, une sorte de jeu appliquant les fondamentaux du basketball, des concours de tirs à trois points. L’occasion a été bouclée en beauté par la remise de médailles à une dizaine de joueurs U10, U14, U16 et U18 formant les sélections d’Analamanga aux tournois dans le cadre de l’événement «Ligue en fête», il y a une semaine au quartier général d’Analamanga à Ankatso. «Le défi du club pour l’année 2023 est la construction d’un terrain, un deuxième pas loin de l’ancien au lycée technique commercial à Ampefiloha.

Des projecteurs y seront installés pour que les joueurs puissent s’y entrainer le soir» a lancé Tsiry Colombe Ralalaharison, présidente d’honneur et fondatrice du club en 2001. «La saison 2021 a été marquée par la hausse importante du nombre des membres, 150 contre 250 dont la plupart dans la catégorie U14. En termes de résultats, nos U16 filles ont atteint les demi-finales du championnat de Madagascar et les U14 et les U16 garçons ont échoué en quarts» résume la dirigeante de la saison écoulée. Le renforcement des techniques fondamentales au niveau des jeunes reste l’une des priorités du club sans oublier la formation des cadres techniques.