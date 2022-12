BANDE DESSINÉE – Des illustrateurs-auteurs sortent de l’ombre

Dix jeunes illustrateurs-auteurs malgaches et réunionnaise signent pour la première fois leur album collectif intitulé « Destins croisés ».

Une éclosion de talent. Après deux mois de préparations et de résidence, le travail et la création des dix jeunes Illustrateurs-auteurs ont enfin porté leurs fruits. Leur tout premier album collectif intitulé «Destins croisés» a été présenté et publié officiellement à l’Institut français de Madagascar ou IFM Analakely le samedi dernier.

«Destins croisés» regroupe le chef d’œuvre des lauréats du concours de bande dessinée organisé par l’IFM dont neuf artistes malgaches et une artiste réunionnaise. Parmi ces artistes figurent Sawyer Cloud, Nanouh, Mozer, R’aly, Raoto, damy, Sariaka, Faliery, Seheno, et Manelisa » affirme Seheno Rasoloarinjatovo, illustrateurs-auteurs malgaches. Le livre a été édité par la maison d’édition «des bulles dans l’océan» à la Réunion.

Des thèmes diversifiés

L’album collectif est composé de dix thématiques différentes rédigées en langue française et malgache. Chaque illustrateur-auteur y dévoile son inspiration, son style et son genre à travers des histoires adaptées pour toutes les générations comme le thème fantaisie, le conte pour enfant, le thriller et l’introspection.

«Dans la bande dessinée, tous les thèmes ont un message à faire passer aux lecteurs. Personnellement, C’est à travers l’histoire de la petite « Voary », qui est un conte pour enfant que j’essaie de transmettre que malgré la différence, tout le monde devrait avoir sa place dans la société» ajoute Seheno. Selon Mampionontsoa Mahasedra Faliery, auteur- illustrateur de Destin croisés, le thème » lié par le sang » a été une belle expérience. Cela m’a permis où de raconter le « Fady Kambana » à travers des cultures médiévales.

« Destins croisés » atterrira sur les rayonnages des bibliothèques du pays et de cent cinquante écoles primaires publiques l’année prochaine.