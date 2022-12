AGRICULTURE – Des paysans sortent la tête de l’eau

Relance. Des milliers d’entrepreneurs agricoles sortent leur tête de l’eau. Ils ont amélioré leur compétence en matière de technique agricole, grâce à l’accompagnement de l’organisation non gouvernementale (ONG) française Agrisud. « Nous avons accompagné plus de vingt-cinq mille TPE, depuis notre première intervention à Madagascar. Notre mission consiste à les guider à prendre les bonnes décisions sur leur exploitation, pour qu’ils puissent améliorer leurs productions et leurs revenus. Nous accompagnons les agriculteurs pour améliorer leur technique et leur productivité, pour avoir des résultats économiques », indique Adrien Lepage, coordinateur représentant de l’Agrisud à Madagascar, dans le cadre de la célébration de ses 30 ans d’existence, la semaine passée. Cette ONG procède à l’identification et à la mise en œuvre de projets de développement, à des missions d’expertise. Elle a élaboré des guides, qui présentent les acquis de

l’application de l’approche territoriale au secteur agricole, dans l’objectif de donner des clés de compré­hension aux décideurs et d’outiller les acteurs sur le terrain.

Un panel d’outil

Elle a formé des équipes de plusieurs entités, autour d’outils qu’elle a élaborés, elle-même. Elle a mis en place un panel d’outil qui concerne la gestion de l’exploitation agricole pour amener les agriculteurs à la professionnalisation. Avec ses partenaires, elle a planté plusieurs millions d’arbres. Cette petite ONG plaide, en outre, en faveur de l’agriculture durable.

Agrisud intervient dans plusieurs régions de Mada­gascar, à savoir, Itasy, Haute Matsiatra, Anosy. Ses interventions sont adaptées aux contextes et à l’environnement. Dans la Haute Matsiatra, elle consiste à la gestion sur les ressources en eau, dans l’Itasy, elle travaille pour la professionnalisation des agriculteurs, en travaillant avec des centres de formation. L’Agrisud compte étendre ses zones d’intervention. En 2023, elle va intervenir dans la région d’Androy.

.