Premier trimestre – Mauvais résultats des élèves en classes d’examen

Le premier trimestre scolaire tire à sa fin. Quelques enseignants du niveau primaire dressent un bilan et constatent une baisse de niveau surtout pour les élèves en classe d’examen. « Certains élèves obtiennent une moyenne de 4 sur 20 pour l’examen du premier trimestre. Les élèves en classe de 9e ont du mal avec les matières opérations et problèmes. Pour les classes intermédiaires, la note la plus faible varie entre 7 à 8 sur 20 », indique le directeur d’une école primaire publique de la capitale.

Certains enseignants interrogés justifient ces mauvais résultats par le manque de concentration en classe. « La plupart des élèves ont entre 11 à 13 ans. Etant dans une situation précaire, les élèves aident leurs parents et travaillent même après les cours. Parfois, ils sont fatigués avant d’arriver à l’école », poursuit le directeur de l’EPP. Pourtant, des cours de remise à niveau ont été organisés afin de remédier à l’effet de la suspension des enseignements durant le confinement.

«Les élèves défaillants doivent être soutenus. « Des cours le samedi sont mis à leur disposition », fait savoir le directeur.