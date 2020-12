Isandra – Un gendarme tire sur sa femme et se tue

Un jeune gendarme s’est suicidé avec son kalachnikov, après avoir mortellement tiré sur sa femme, dans le district d’Isandra. Une histoire à faire peur.

Un jeune gendar­me de deuxième classe e t sa femme sont morts par balle, jeudi à 22 heures, dans la commune rurale d’Anjo­maitsara, du district d’Isandra. Ils laissent deux orphelins, le dernier âgé d’à peine un mois, et l’autre de 3 ans. Ces enfants sont maintenant pris en charge par la gendarmerie, selon le général Tsiketa Bernard, commandant de la circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale de Fianarantsoa.

Le sous-officier subalterne appartenait à la brigade de Fanjakana. Il était en service cette nuit-là. Il est allé jeter un œil chez lui, dans la ca­serne située pas très loin de son bureau. Pour une raison en­core indéterminée, sa femme et lui se sont disputés. Bouillant de colère, sans crier gare, il a fait feu sur sa femme qui est morte sur le coup. Son pauvre bébé qu’elle portait dans ses bras, s’en est sorti indemne.

Arme de guerre

« L’autre enfant se porte bien, malgré les particules des cartouches percutées qui l’ont touché », raconte un officier général. Selon lui, la véritable origine du drame reste floue. La gendarmerie diligente dès lors une enquête pour avoir plus de détails. À en croire les indices et les constatations de la gendarmerie, le jeune gendarme s’est tué avec son fusil d’assaut kalachnikov, après avoir commis l’irréparable. Son arme de guerre a été récupérée et rendue à la brigade. « L’entourage n’a pas remarqué grand-chose puisque la scène s’est déroulée très vite. C’est trop triste. Le gendarme était en­core très jeune », raconte un officier supérieur au groupement de la gendarmerie de Haute-Matsiatra, joint au téléphone. Les corps des victimes ont quitté Fanjakana, hier après-midi. La gendarmerie s’occupe des funérailles. « La défunte venait de Ranohira. La mère de son mari est originaire d’Ambosi­tra et son père de Vondrozo », décrit la gen­darmerie qui a perdu au moins cinq éléments cette année.