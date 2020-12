Escroquerie – Deux hommes recherchés

La police est aux trousses de Fakrou Fathy Oubadi et Lahy Christophe Ramahakajy, deux escrocs de haut vol. Ils sont tous deux âgés de 30 ans et font l’objet d’un avis de recherche lancé depuis hier. Ils restent introuvables alors qu’ils devraient être enquêtés pour escroquerie dans la vente de voiture, faux et usage de faux documents et complicité.

Leurs dernières adresses connues étaient à Antsira­- nana et à Diego Hely Dar-essalam, dans la ville de Nosy Be. « Il existe réellement un groupe d’individus qui achète des voitures irrégulières à Antananarivo et les revend à Nosy Be. Puis, un complice qui se prétend être le propriétaire du véhicule vendu, amène avec lui des éléments des forces de l’ordre de la capitale, afin de récupérer l’automobile. Trois différents acheteurs en ont déjà été victimes », raconte un policier de Nosy Be.

« C’était le cas d’une Ford Ranger flambant neuve, arrivée récemment sur l’île. Je suis sûr que les deux suspects recherchés font partie de ce réseau bien rodé », ajoute-t-il sans vouloir donner plus de précisions parce que les investigations sont encore en cours. La police invite toute personne pouvant mener à la capture de ces escrocs de l’aviser immédia­tement au 034 05 526 94 ou 034 05 517 26.