Eglise – Un jubilé d’or au sein de la FPVM

Avec près de 50 ans à avoir prêché l’évangile auprès de l’Église FPVM, le pasteur Dada Randriana­toandro Jean Joseph souligne le rôle de l’Église surtout en cette période. « L’Église et la vie de la nation sont liées. En ces temps durs, il ne faut pas oublier que l’Église doit être au cœur de l’histoire de la nation. L’Église prend une place importante dans le réconfort de ses disciples », indique Pasteur Dada Randriana­toandro Jean Joseph.

La journée d’hier a été marquée par un culte rassemblant tous les fidèles de cette église. « Le chemin parcouru jusqu’à ce 50e anniversaire n’a pas été facile. On m’a mis à rude épreuve, mais Dieu a été présent à chaque étape de mon parcours », soutient-t-il. La célébration durera jusqu’à trois jours.

« La célébration de ce jubilé commencera à partir de ce jour et en présence de toutes les entités et proches du Pasteur. Une exposition et une porte ouverte seront prévues afin de présenter ces cinquante années de célébration », explique Fara Vonintsoa Rakotondrabenja, président du comité du 50e anniversaire.