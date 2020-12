Affaire Claudine Razaimamonjy – Le procès renvoyé en 2021

Un procès impliquant Claudine Razaimamonjy s’est déroulé à la Cour criminelle du Pôle anti-corruption aux 67 Ha, hier. L’opérateur et huit autres personnes dont trois libres et quatre en mandat de dépôt à la prison d’Antanimora, sont accusés de détournement de deniers publics, corruption active, favoritisme, faux et usage de faux ainsi que de blanchiment de capitaux. Un ancien directeur général du Trésor figure également sur la liste des personnes qui devraient comparaître à la barre. Mais le dossier n’a pas pu être jugé du fait qu’une cassation est en cours sur la même affaire. Le juge a donc proclamé le report du procès à la prochaine session du Pôle anticorruption vers le mois de mars 2021.

La Cour criminelle ordinaire du Pôle anti-corruption bouclera les dossiers enrôlés pour cette session le 22 décembre. Sauf changement, quelques affaires délicates, notamment celle du favoritisme observé au sein de la Jirama est attendu dans les deux derniers jours d’exercice des juges aux 67 Ha.