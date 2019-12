Tout se joue sur trois citrons

Lorsqu’après la bataille où il accomplit des prodiges, Andrianjatovo dit Talempotaka s’endort, sa femme voit sur lui la marque dont a parlé son père, le roi Tandroko­mana, c’est-à-dire un petit doigt coupé. Faravavy avertit aussitôt son père (lire précédente Note).

Le roi rassemble alors ses sujets pour leur en faire part.

On fait baigner Andrianjatovo et, après le bain, tous constatent qu’il est de race princière. Une belle fête s’ensuit. À ce moment-là, Andrianjatovo demande au roi la permission de rechercher deux de ses serviteurs qui se sont mêlés avec ses sujets et qu’il les reconnaitrait si on les déshabille.

Sitôt dit sitôt fait. Le roi voit alors la marque au fer rouge sur les fesses de ses deux autres gendres. En colère, il les chasse de son royaume : « Vous n’êtes pas des princes, mais des esclaves, ôtez-vous de mes yeux et partez. Car mes filles n’épousent pas des esclaves. » Andrianjatovo reste ainsi le seul maitre chez son beau-père et « se conduit en tout comme un vrai prince ».

Ce conte de Tandrokomana rejoint celui recueilli par Dandouau à Analalava, toujours en pays sakalava, et qu’il publie sous forme d’un récit assez complexe qu’il a intitulé « Les deux frères ». C’est l’histoire de deux frères, comme le titre le laisse supposer, qui rendent visite à l’ogresse Kalokatra, invincible au jeu de Katra. Mais l’ainé est, durant ce voyage initiatique, dévoré par l’ogre Rakakabe.

Le frère cadet, Betahegny (recouvert de dartres) prétend à la main de la fille du roi. Celle-ci, parmi un groupe de cinq prétendants, désigne son mari en lui jetant par trois fois un citron. Et c’est Betahegny qui le reçoit,

évidemment.

Un jour, le roi tombe malade et pour qu’il guérisse, ses gendres doivent chercher du lait d’ânesse. Betahegny en obtient et en donne- mais dilué dans de l’eau- à ses concurrents, contre une marque au fer rouge sur le corps. Lui, il garde le lait pur qui seul guérit le roi.

Puis Betahegny part à la guerre où il défait l’ennemi, mais il s’entaille le doigt. Pour panser sa blessure, il l’entoure avec le mouchoir du roi. Mais il tombe malade. À la suite d’un bain, ses dartres tombent. « On le reconnaitrait alors pour le Zanahary qui, par ses exploits, a remporté la victoire. » Il dénonce ensuite les quatre autres prétendants marqués au fer rouge.

Jean-Claude Hébert confirme ainsi que l’histoire de Betahegny est semblable à celle de Talempotaka dans ses thèmes successifs, mais en diffère quelque peu dans les détails. Talempotaka est couvert de boue, Betahegny de dartres. Le choix du prétendant se fait soit par le roi lui-même au moyen d’un lamba tafy, dans le premier conte, soit par la princesse qui jette trois citrons dans le second. Le nombre des prétendants est de trois avec Talempotaka, cinq avec Betahegny. Le remède magique est, dans le premier cas, du lait de lionne, du lait d’ânesse dans le second cas. Betahegny se blesse lui-même au combat, Talem­potaka est marqué par le roi. L’un est nommé Andrianjatovo, l’autre Zanahary…

Les deux récits se rapprochent cependant par de nombreux points. « Il ne fait pas de doute que les deux contes fabuleux sakalava de Soalala et d’Analalava relèvent de la même origine », spécifie J.-C. Hébert. Celle-ci est certainement indienne, le thème de la quête de médicament notamment, associé à une brûlure au fer rouge, étant très fréquent dans les contes indiens.

Talempotaka et Betahegny ont un autre synonyme dans la mythologue malgache : c’est Belavenona, « beaucoup de cendres » (sur le corps).

Ce conte met en scène, non plus trois prétendants comme Talempotaka, mais trois princes, fils du roi, qui cherchent à satisfaire les désirs, plutôt insolites, de leur père. Les deux aînés semblent tenir la gageure, mais en fait, c’est le cadet rejeté par son père qui réussit les exploits, comme on le verra dans la prochaine Note.