Taolagnaro – Tension sur la fibre optique

Les idées divergent sur l’endroit de passage de la fibre optique à Taolagnaro. Le bateau qui s’occupe de l’installation arrivera en février.

La mise en place de la fibre optique à Libanona ne fait pas l’unanimité. Si certains habitants sont pour le passage de la fibre optique sur cette plage paradisiaque, d’autres persistent et refusent d’accepter l’endroit choisi par la société Telma. Du côté de ces derniers, diverses manifestations ont été organisées sur la plage pour montrer leur mécontentement. Pour Telma, les dialogues se multiplient. Une rencontre avec les habitants s’est tenue au début de cette semaine, visant à apporter plus de précisions.

Pour sa part, la région défend le projet en mettant en avant les impacts positifs que la ville pourrait espérer. « Nous avons demandé à Telma de rénover la plage de Libanona. Et ils ont accepté, La mise en place des infrastructures inciterait les touristes à venir à Fort-Dauphin. », défend le gouverneur de la région Anosy, Jerry Hatrefindrazana.

En présentant les maquettes, certains sont convaincus du développement de la ville, mais demandent toutefois une signature d’engagement avec la société. « Nous avons besoin de garanties que Telma offrirait vraiment le fameux wifi gratuit à Libanona avec les infrastructures présentées sur la maquette », explique un habitant d’Ampotatra.

Les manifestants plaident pour que le lieu de passage du câble soit changé. « Nous voulons que Libanona reste à l’état naturel. C’est un patrimoine. Le passage de la fibre optique risque de tout changer et on perdra sûrement notre identité », répliquent les manifestants.

Déception

Ces derniers se déclarent d’ailleurs déçus de la réaction des autorités face au projet Metiss.

«Au début, nous avons crié haut et fort que nous ne voulons pas que le câble passe à Libanona. Et, les autorités, en particulier le gouverneur nous a soutenus et a annoncé publiquement que la société de télécommunication n’a pas encore obtenu son permis environnemental et que c’est une infraction. Et il a demandé à ce que le projet soit stoppé. Mais surprise, son équipe a annoncé sur une page facebook, qu’ils ont supprimé récemment, que Telma avait déjà obtenu son autorisation il y a déjà deux ans. Il était député à l’époque, nous pensons qu’il était au courant de l’existence de ce projet. Nous ne pouvons donc pas compter sur son soutien et on ne sait plus à quel saint se vouer», déplorent les manifestants.

Le projet Metiss est un projet de câble sous-marin qui a pour objectif de relier par fibre optique l’île Maurice, La Réunion, Madagascar et l’Afrique du Sud.