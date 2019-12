Rugby – Gold Top 20 : Le choc 3FB-Cosfa à l’affiche des quarts

Sans interruption, la phase finale du championnat de Madagascar élite fédéral 1 se poursuivra en cette période de fête.

Après les huitièmes de finale de ce week-end, les quarts auront lieu ce dimanche 22 décembre au stade des Makis à Andohatapenaka. Les deux meilleurs des quatre groupes en phase éliminatoire se sont qualifiés sereinement à la prochaine étape du sommet national.

Un des matches très attendu ce week-end sera le choc entre Cosfa, champion en titre et 3FB, le club le plus titré du pays.

En huitièmes, l’équipe du ministère de la Santé publique, favori du groupe B en match de poule, a validé son ticket pour les quarts en écartant l’Union sportive d’Ankadifotsy (34-13) tandis que les militaires, deuxième au classement à l’issue des éliminatoires se sont imposés 34 à 17 face à la JSTA Ambondrona.

Ce sera un match capital à ne pas négliger pour les deux camps. La bande à Rahery remettra ainsi son titre face à une équipe qui vient de réintégrer au cham­pionnat national après deux saisons d’absence.

L’autre duel de choc de ce dimanche sera l’affrontement entre le FTM Manja­karay, vice-champion de Madagascar et champion de la version 2017, qui avait terminé leader au classent du groupe A et l’Uscar, classée deuxième à l’issue de la phase de poule. La CNaPS, en lice pour la première fois au championnat national et qui représente la ligue de la Haute Matsiatra disputera pour sa part le ticket pour les demi-finales contre TFMA Ankasina.

Les caissiers avaient terminé en tête du groupe C en phase éliminatoire tandis que les gars d’Ankasina avaient occupé, de son côté, la première place de la poule D.

Et le quatrième quart sera une affaire entre deux clubs de quartier, TFA Anatihazo jouera contre 3FAI Amba­lavao Isotry. Tous les matches sont décisifs et à élimination directe depuis les huitièmes de finale, seuls les vainqueurs pourront poursuivre l’aventure en demi-finales.