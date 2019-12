Prix Indianocéanie 2019 – « Misère », l’œuvre de la Mauricienne Davina Ittoo primée

Le Prix Indianocéanie 2019 a été remporté par la Mauricienne Davina Ittoo grâce à son œuvre littéraire « Misère ». Ce concours s’adressant aux auteurs francophones de la région océan Indien se tiendrait, désormais, tous les deux ans.

Une victoire mauricienne. Le manuscrit portant le titre « Misère », une œuvre de l’auteure mauricienne Davina Ittoo a reçu le Prix Indianocéanie 2019. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée le mardi 17 décembre soir à l’Alliance française d’Antananarivo, en présence des personnalités diplomatiques issues de différentes régions de l’océan Indien, dont la forte délégation du ministère de la Culture menée par la ministre Lalatiana Andriatongarivo, entre autres.

« Misère » est l’histoire mystérieuse d’un enfant muet à six doigts qui surgit dans le village de Rivière des Anguilles, à l’Île Maurice. La musique unit cet inconnu à un jeune musicien du village et laisse planer l’énigme dans cette étrange relation humaine. Davina Ittoo a brillé avec cette œuvre magnifiquement écrite, et s’est imposée à la première place devant les quarante-neuf participants issus de l’Union des Comores, Madagascar, Maurice, La Réunion, et les Seychelles. Le jury a été composé de Aboubacar Ben Said Salim des Comores, Tsiky Rakotomavo de Madagascar, Issa Asgarally de Maurice, Dominique Dambreville de La Réunion, et de Zitabella Labiche des Seychelles. Davina Ittoo a, ainsi, remporté la coquette somme de mille euro, une édition à cinq cents exemplaires de son œuvre chez L’Atelier des Nomades, et le trophée Prix Indianocéanie 2019. « C’est le fruit de nombreuses nuits d’insomnie, de mes grands bonheurs, et de mes angoisses. Attirée par la mélodie de la langue française, je me suis mise à l’apprendre jusqu’à Paris pour me perfectionner ; puisque Maurice est un pays anglophone. Ce Prix symbolise notre appartenance à une seule culture, et la langue française nous rapproche davantage », évoque la lauréate avec satisfaction.

Tous les deux ans

Dans leur série de discours, les différents représentants des entités liées à l’organisation du Prix Indianocéanie ont évoqué le rôle de la langue française, l’importance de la culture, et la place que tient l’auteur dans le développement économique d’un pays. Hamada Madi, secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, n’a pas hésité à faire appel à l’aide public aux développements s’intéressant à la culture. « Pour laisser plus de temps à la création, le Prix Indianocéanie se tiendrait tous les deux ans », sous-entend-il.

Le lauréat de l’année dernière est le défunt Jean-Pierre Haga avec son roman « Le jumeau ». Sa femme a été présente à la cérémonie d’hier soir. Ce concours tient à célébrer les talents littéraires et raconter les identités des pays dans la région océan indien par la langue française.