Football – Malouda parraine une académie à Soavimasoandro

Le footballeur français, Florent Malouda en collaboration avec le groupe Filatex construira l’année prochaine une académie de football dans la capitale.

Le milieu de terrain Florent Maluda, ancien footballeur international français, est de passage à Madagascar pour une durée de dix jours.

Il a annoncé hier à Ankadimbahoaka en présence des responsables au sein du groupe Filatex et du président de la Fédération malgache de football, Arizaka Raoul Rabekoto, la mise en place d’une académie de football à Soavimasoandro. Les travaux débuteront en juillet 2020 et l’inauguration ainsi que le lancement du projet est prévu en juillet 2021. L’ancien joueur de Guingamp (2000), de l’Olym­pique Lyonnais (2003) puis de Chelsea sera le parrain du projet, subventionné par le Groupe Filatex et d’au­tres partenaires.

L’objectif est la formation payante, la professionnalisation et l’encadrement des jeunes. « Mon apport sera une expertise par rapport à mon expérience de joueur, d’ado­lescent qui est passé par l’académie… Comment former les gens et leur donner une direction, partager mon vécu personnel et professionnel », souligne Florent Malouda.

Le but de sa venue est de savoir quel est l’état actuel du football malgache et aussi de rencontrer les différents partenaires, voir les problématiques, de faire un état des lieux et qu’est ce qui peut être amélioré. « On va faire cette académie une référence et que les gens qui vont former les jeunes ont la même vision. Au début, ce sera au nombre restreint mais ca va évoluer, surtout la qualité de la formation. Il faut placer la barre très haute pour les joueurs et les formateurs pour se projeter à la hauteur du challenge. Le but c’est d’avoir un pole d’excellence », ajoute-t-il.

Pérennité

Des formateurs de qualité vont venir ici pour former les techniciens malgaches. « Dans les dix ou quinze prochaines années, il y aura des rayonnements au niveau de la région et on fera de notre mieux pour le pérenniser », poursuit-il. Outre le volet sport, il y aura aussi un volet social, car le football n’est qu’un vecteur.

Il y aura aussi des formations en langue et en informatique. « Quant aux catégories concernées, ce sera des jeunes qui auront des potentiels footballistiques. On veut former les footballeurs professionnels de demain. Il y aura une poule d’experts qui formeront des techniciens du pays. La catégorie n’est pas encore fixée car on est encore en phase de démarrage », a confié Romy Voos Andrianarisoa, directrice des relations publiques et mécénat du groupe Filatex.