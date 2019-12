Enseignement supérieur – Le SECES réclame la tête de Blanche Richard

Dans une résolution publiée, mardi, le SECES désigne le ministère de l’Enseignement supérieur comme responsable du blocage des universités. Le Syndicat s’attaque ouvertement au ministre Blanche Nirina Richard.

Le combat continue. Telle est la position affirmée par le Syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants (SECES), dans la résolution du conseil national qu’il a tenu, mardi.

Dans cette acte le Syndicat désigne la professeure Blanche Nirina Richard, ministre de l’Enseignement supérieur, comme responsable du marasme dans lequel s’enlise les universités publiques.

Dans sa résolution, le SECES réitère la grande partie de ses revendications et donne jusqu’au 15 janvier à l’État pour leur concrétisation, « sinon nous allons durcir notre mouvement ». Dans l’acte publié, mardi, le Syndicat des enseignants chercheurs ajoute, cependant, une ligne à ses exigences. « Le SECES requiert que le pouvoir désigne une personne réellement responsable, à l’écoute et ouverte au dialogue, pour être à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’enseignement scientifique (…) », est soutenu au point 10 de la résolution.

Ce point 10 qui compte deux paragraphes, sonne comme une charge frontale contre la ministre de l’Ensei­gnement supérieur, sans pour autant citer ouvertement son nom. La missive syndicale laisse entrevoir des problèmes relationnels entre les membres du SECES et la professeure Blanche Nirina Richard.

Dans la résolution du conseil national, les enseignants chercheurs syndicalistes soutiennent, par ailleurs, que « l’attentisme du premier responsable et de certains hauts responsables », serait la cause du blocage des universités publiques.

Coïncidence

« Nous exigeons que ce problème soit résolu afin que les cours puissent reprendre », soutient le SECES. Le Syndicat des enseignants chercheurs fait grève depuis plusieurs semaines. Ce qui implique que plusieurs Facultés sont paralysées, depuis autant de temps, dans plusieurs universités publiques, notamment, celle d’Antananarivo.

Lors d’une rencontre avec la presse, mardi, à son bureau, Jean Claude Razaraniaina, secrétaire général auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, a affirmé que la majorité des revendications du SECES, aurait déjà été accordée. Seulement, à s’en tenir à la résolution de son conseil national, les enseignants chercheurs syndiqués ne semblent pas lâcher du lest et durcissent même leurs positions.

La paralysie de l’enseignement a, pourtant, conduit les étudiants à sortir de leur silence. Par le biais de manifestations musclées, ces derniers réclament la reprise des cours, entre autres. À l’université de Fianarantsoa, les mouvements estudiantins a conduit à l’incendie des locaux de Faculté des sciences.

À Antananarivo, les affrontements entre étudiants et forces de l’ordre a agité la journée du mardi, sur le campus d’Ankatso et la cité universitaire d’Ambohipo. Le jeu du chat et de la souris entre les deux factions s’est même poursuivi jusque tard dans la nuit.

Bien que la tension ait baissé hier, à Ankatso et Ambohipo, étudiants et forces de l’ordre ont encore été aux aguets. À l’université d’Antananarivo, les manifestants réclament de l’État qu’il accepte les exigences du SECES afin que les cours puissent reprendre. Une coïncidence intrigante est, par ailleurs, remarquée entre la grève du SECES et les manifestations des étudiants d’Ankatso.

Alors que les syndicalistes ont fustigé la ministre de l’Enseignement supérieur et demande son remplacement, dans sa résolution de mardi, des banderoles réclamant le départ de Blanche Nirina Richard, ont été aperçues entre les mains des manifestants d’Ankatso, hier. En plus des revendications du retour des cours, de l’arrêt de la retouche du système Licence, Master et Doctorat (LMD), ainsi que de l’initiative d’assainissement de la gestion des cités universitaires, les étudiants veulent aussi, pousser la professeure hors du gouvernement. Assailli sur deux fronts, cette dernière essuie, de prime abord, un tir croisé coordonné.