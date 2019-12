Energie – Vonjy Andriamanga nommé DG de la Jirama

L’ancien ministre de l’Energie, de l’eau et des hydrocarbures revient et devient le nouveau directeur général de la Jirama. Une nomination inattendue.

Surprise surprise. Le nouveau DG de la Jirama a été nommé en conseil des ministres hier. Ce n’est pourtant pas une nouvelle tête. Vonjy Andriamanga, ancien ministre de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures (MEEH) du gouvernement Ntsay, mais remercié le 30 octobre dernier, revient pour prendre les commandes de la compagne nationale d’eau et d’électricité. Une surprise dans la mesure où son nom ne circulait nulle part dans le processus de recrutement du DG de la Jirama. Il n’est pas non plus parmi les meilleurs candidats proposés au Conseil d’administration la semaine dernière, par le cabinet SG Group. Ce dernier n’a point voulu délivrer des informations autour du processus de recrutement du directeur général de la Jirama.

Dans les coulisses, on a longtemps chuchoté un processus « bâclé » car celui qui prendra les rênes était connu et voulu depuis longtemps après le limogeage du dernier DG, Olivier Jaomiary. Des noms comme Lanto­manana Andriamahefa, Ladislas Adrien Rakoton­drazaka, Rivo Rada­nielina, Samuel Ratsimisetra, Gervais Rasamoelina, Bruno Rabevahoaka et Albert Ravelojaona étaient dans la liste du Conseil d’administration de la Jirama.

Urgent

Les cartes sont en désordre avec cette nomination de Vonjy Andria­manga, qui s’est effacé, après son éviction du gouvernement, où les observateurs se sont laissés croire que les raisons font suite aux problèmes d’approvisionnement en carburant dans la capitale et au non aboutissement du projet de nouvelle station d’eau d’Amoronakona.

Le nouveau DG de la Jirama fait partie de l’équipe IEM, du président de la République et s’y connaît en énergie. Les réformes engagées depuis 2017 seront certainement suivies pour une réelle amélioration du service public de distribution d’eau et d’électricité. Vonjy Andria­manga sera mieux placé pour reprendre et participer pleinement aux batailles sur les négociations des contrats avec les fournisseurs de la Jirama. Il a avancé des résultats rapides après seulement deux semaines de l’annonce de cette révision des contrats. Près d’un an en effet, la Jirama continue de payer lourd ses fournisseurs avec 1400 milliards d’ariary de dettes et d’arriérés.

Une autre révision, celle des tarifs où, en tant que ministre, il a déjà cherché un juste milieu dans le système de péréquation tarifaire qui fatigue les abonnés des provinces. Le chantier de l’approvision­nement en eau, d’abord dans la capitale, et ensuite dans les régions, avec la vétusté des infrastructures et des réseaux de distribution.

Enfin, la suppression des subventions de la Jirama pour l’année prochaine constitue une énorme épine aux pieds du nouveau DG. Près de 400 milliards d’ariary sont nécessaires pour continuer les réformes et remettre l’équilibre opérationnel de la Jirama, prévu être atteint au plus tôt en 2021 et au plus tard en 2023. Vonjy Andriamanga est attendu déployer ses cartes pour sauver la Jirama de l’épée de Damoclès qu’est la privatisation.