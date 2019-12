Concert – Ambondrona revient en force avec « To ny nofy »

Un moment d’euphorie et d’émerveillement de plus de la part d’un groupe qui n’a sans aucun doute plus rien à prouver sur la scène nationale. C’est ce que promet une fois encore le groupe Ambondrona pour ses retrouvailles avec ses milliers de fans au palais des Sports et de la Culture Mahamasina ce 29 décembre. À 15 heures tapantes, un concert exceptionnel sobrement intitulé « To ny nofy » enchantera un public de tous âges et de toutes les générations.

Près de deux décennies maintenant que la bande à Kix au chant et à la guitare, Beranto à la guitare électrique, Honty à la basse, Blanc à la batterie et Ranto au piano conquiert la scène avec cette formule gagnante propre à lui-même. À savoir, jouer du charisme du groupe bien au-delà de ses tubes désormais intemporels. « To ny nofy » s’affirme ainsi comme la concrétisation de cette riche carrière d’Ambondrona, mais aussi un rêve éveillé qu’il promet à tous ses fans.

À l’image de son tout

dernier single intitulé « Aza ela any », le groupe entend marquer un renouveau en affichant plus de sobriété et encore plus de maturité dans ses compositions. Prémices de son prochain projet donc, ce concert au palais des Sports et de la Culture Mahamasina réserve de belles surprises aux fans.