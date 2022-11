TOAMASINA – Le ministre Razafindravahy fait l’état des lieux

Séjour chargé pour le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. Après avoir rencontré les planteurs et les exportateurs de litchi, il est allé voir les infrastructures portuaires hier. Le ministre Razafindravahy a visité le hangar de la société SMMC où seront stockées les vanilles avant leur exportation. L’entrepôt est fin prêt pour accueillir les marchandises. Le directeur général du SPAT, le directeur général du SMM et le represydu CTHT ont accompagné le ministre lors de cette visite.

Profitant de son passage au port de Toamasina, le ministre Razafindravahy a également constaté le débarquement d’une cargaison de riz importé par le SPM ( State Procurement of Madagascar) et d’autres opérateurs privés. Ensuite il a visité l’entrepôt du SPM et celui d’Oceane Entreprise, société importatrice de riz a Tanandava où sont stockées les quantités de riz destinées à faire face à la période de soudure. Le ministre a terminé sa tournée par un saut au Bazary Kely où il s’est entretenu avec les marchands de PPN, détaillants et grossistes.

Un échange enrichissant qui a permis au ministre de sentir le pouls du marché. Bonne nouvelle pour les planteurs et les producteurs de litchi, la campagne pour la région Atsinanana et Analanjirofo va s’ouvrir mardi à 16.00 selon la décision prise par le Groupement des exportateurs de litchi et les autorités. régionales d’Atsinanana. Jusqu’ici huit cents agréments ont été délivrés pour cette campagne. Le ministre a constaté leur fonctionnement. Tout devrait ainsi bien se dérouler lors de l’ouverture de la campagne après ces intenses préparations.