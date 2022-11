PRIX DÉCOUVERTES – Ayam rate le prix Découvertes RFI 2022

Nomendanja Randrianantenaina dit Ayam frôle la victoire du prix Découvertes RFI 2022.

La chanteuse malgache laisse la main. Malgré sa prestation de haut niveau, Ayam n’a pas été sélectionnée en tant que lauréate de la 41e édition du prix Découvertes RFI 2022. La proclamation officielle du vainqueur a été diffusée en direct hier, simultanément sur la page Facebook de RFI et celle du prix Découvertes RFI 2022. Durant cette nouvelle édition, ils étaient au nombre de 2 100 participants et seulement 10 candidats ont pu accéder à la finale y compris Ayam. Le résultat a été l’issue de la décision du comité d’écoute et le vote du public pour permettre à la Malienne Black AD de remporter le grand prix.

Critères de sélection

Les 10 finalistes ont été évalués sur l’étendue de leur talent, l’identité musicale et leur bonne plume. La raison de leur participation était un élément clé de la sélection du lauréat. La gagnante a été choisie grâce à son originalité, la varolisation de la culture africaine à travers sa musique et l’énergie qu’elle fait véhiculer ainsi que le vote de ses fans. Selon Yemi Alade, présidente du jury du prix Découvertes RFI 2022, faire le choix entre les 10 candidats n’a pas été facile. « Chacun possède un talent incroyable.

La sélection du lauréat a été difficile vu le potentiel qu’ils possèdent. Prendre la décision requiert une grande part de responsabilité du fait que ce résultat apportera un changement sur la carrière musicale de la gagnante » ajoute t-elle. À noter que le prix Découvertes RFI 2022 a commencé au mois de mai. Une somme de 10 000 euros, une tournée en Afrique, un concert à Paris, une tournée médias et un enregistrement avec l’artiste Moh Green au printemps 2023 attendront la bienheureuse élue du concours.