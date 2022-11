FOOTBALL – OPL – La présidence au chevet du CFEM

Solutions immédiates. La présidence de la République apporte des solutions aux problèmes du club de football élite de Madagascar (Cfem), instance organisatrice de l’Orange Pro League (OPL). Le sérieux, l’effort et l’engagement du Cfem ont été l’une des clés de la première qualification de Madagascar au championnat d’Afrique des nations (Chan) qui se tiendra en Algérie, au mois de janvier. L’OPL a permis aux joueurs locaux d’être performants au sein de l’équipe nationale.

Voulant poursuivre dans ce sens, le Cfem sollicite l’appui de la présidence dans ses efforts qui vise à développer le football à Madagascar. Le Cfem a profité de la cérémonie de remise des cent soixante ballons de marque Errea aux seize clubs de l’OPL pour transmettre le message à la directrice de cabinet de la Présidence. Parmi les doléances, entre autres, «l’obtention d’un bureau dans l’enceinte du stade Barea à Mahamasina, l’utilisation effective des gradins et tribunes des stades «manara-penitra» dans les régions comme à Mana­kara, Ambatondrazaka et Antsirabe, la rénovation de la pelouse du stade Rabema­nanjara qui n’est plus praticable, la priorisation de l’utilisation des stades «manara-penitra» aux clubs élites, et surtout la prise en charge par l’État des équipes championnes porte-fanions du pays aux compétitions africaines», énumère le président du Cfem, Henintsoa Rakotoari­manana. «Nous venons de visiter les bureaux du stade Barea pour le personnel et responsable du Conseil international des jeux en vue des Jeux des Iles et vous aurez aussi le vôtre car vous le méritez…Les stades «manara-penitra» dans les régions seront, selon la recommandation du Président, inaugurés par les autorités locales pour que vous puissiez bientôt les utiliser, …

Quand au stade Rabemananjara, les travaux devraient être bouclés au début de l’an prochain,… Quant à la prise en charge des sorties internationales, le Président et la Présidence ont toujours soutenu les porte-fanions du pays, mais il suffit seulement de déposer bien à l’avance les demandes», répond Lova Ranoro­maro, directeur de cabinet de la Présidence, chargé des doléances.