Exemption fiscale pour les véhicules électriques et hybrides.

Dans le cadre de la contribution à la politique économique de transition énergétique, le projet de loi de finances 2023 prévoit l’exemption de droits et taxes sur les voitures et motos électriques et hybrides. Il s’agit de l’expression de la volonté de l’État à participer activement à la transition vers les énergies renouvelables pour la limitation de l’utilisation des ressources non renouvelables pour la protection de l’environnement affirme le projet de texte budgétaire.