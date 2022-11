EAU ET ASSAINISSEMENT A AMBOROVY – Le secteur à l’ancienne piste approvisionné en eau

Le fokontany d’Amboro­vy est composé de plusieurs secteurs et n’est pas encore approvisionné par l’eau de la Jirama, alors qu’il fait partie de la commune urbaine de Mahajanga. Depuis plus d’une année, des travaux d’extension et d’installation des grandes conduites ont été entamé par le ministère et la Jirama, sur la partie ouest de cet endroit, dans les secteurs de Maroala et alentours. Mais l’on attend encore sa réalisation.

Par contre, pour subvenir aux besoins en eau potable pour les fokonolona du secteur de l’ancienne piste à Amborovy, soit la partie est, la region Boeny a procédé à des travaux de forage avec l’aide de la communauté musulmane sunnite malagasy et la direction des affaires générales au sein de la région. Depuis une semaine, le deuxième puits est en cours d’être foré avec les installations nécessaires. L’eau sera immédiatement déviée vers des bornes fontaines. Toutefois, pour pouvoir en jouir de cette eau, les fokonolona et les foyers doivent respecter des conditions. Une demande devra être déposée par les associations ou fokonolona auprès de la région Boeny avec une garantie de prise en charge des équipements utiles pour l’infrastructure.