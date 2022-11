DROIT DES ENFANTS ET DE LA FAMILLE – Le projet Mira pour protéger les enfants

La représentante d’ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) en France et ) Madagascar, avec la représentante du Collectif des droits de l’Enfant et de la Famille (Cdef) de Boeny, ont rendu visite au gouverneur de la région Boeny, Mokthar Andriantomanga, lundi. Mira (Mobiliser, Impulser, Renforcer et Autonomes) a été présenté officiellement, en continuité avec Miralenta. Le projet œuvre pour protéger les enfants des abus sexuels et lutte également contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il vise ainsi à mettre fin à la prostitution des enfants et aux abus sexuels. Il collabore avec la société civile comme le Cdef et l’UNTF (UN Trust Fund) le finance. Une attention particulière a été enfin accordée à la protection des enfants contre la distribution des drogues dures à Madagascar. Cela gagne du terrain actuellement à Mahajanga.