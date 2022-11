CONCOURS DE DICTÉE – Vingt candidats récompensés

La remise des prix des 20 lauréats du concours de dictée s’est tenue à l’académie malgache Tsimbazaza hier. Les sans fautes. Le concours de dictée 2022 organisé par l’Académie malgache en collaboration avec la famille Ramanandraibe a été remporté par 20 candidats parmi les 900 participants. Ils sont issus de plusieurs régions de Madagascar. Les heureux gagnants ont reçu chacun des livres venant des différents partenaires de l’Académie malgache.

« Il s’agit d’une dictée par voix sonore et tapuscrit. Chaque participant effectuait son évaluation chez soi et en famille. Cette année, le concours de dictée a été divisé en deux éditions à cause des délestages. Beaucoup n’ont pas pu participer à la première édition qui s’est tenue en mois de juin.

C’est la raison pour laquelle une deuxième édition a été effectuée au mois de Juillet avec la participation de 800 personnes. Les prix ont été départagés entre les 10 vainqueurs de la première et de la deuxième édition » explique Ramavoniriana Oliva, responsable de recherche auprès de l’Académie malgache. Une nouvelle édition se tiendra l’année prochaine. L’ académie malgache a sorti un livre pour que chacun puisse enrichir sa connaissance sur la langue maternelle.