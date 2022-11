BASKETBALL – ROAD TO BAL – Trois étrangers renforcent COSPN

Mis à part les deux étrangers, notamment l’Américain Rashwan Langston et le Nigérian Emmanuel Ummeadi qui ont déjà montré leur potentiel à la deuxième phase qualificative du Road to BAL qui s’était joué à Madagascar dernièrement, un troisième renfort en provenance des États-Unis d’Amérique vient de rejoindre COSPN. Il s’agit de Bishop Michael Coulter avec sa grande taille de 2.09m en provenance de Dallas. Samy Olivier Harison, président de COSPN, n’a pas caché l’ambition de son équipe: « Mes joueurs sont fin prêts et ils sont tous en pleine forme. Notre objectif est de décrocher l’une des trois places qualificatives pour disputer la phase finale qui sera jouée à Kigali au Rwanda l’an prochain », conclut-il.

Liste des douze joueurs du COSPN