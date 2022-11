ASSAINISSEMENT – Les rues d’Andravoahangy sous l’eau

Venise s’implante à Andravoahangy. Les rues de ce quartier se sont transformées en canaux, après les précipitations, cette semaine. «Nous plongeons dans l’eau, depuis mercredi. L’eau ne tarit pas.», témoigne une commerçante de ce quartier, hier. Ses activités sont suspendues car l’eau a envahi son lieu de commerce. «On ouvre, mais les clients ne viennent pas », renchérit cette source. Il est difficile de marcher dans cette eau boueuse. Ceux qui sont obligés d’y traverser ont recours au service des charretiers, avec un tarif de 200 ariary le trajet de quelques mètres. Presque tous les commerçants au bord de la route d’Andravoahangy, notamment, les vendeurs de friperie, chôment suite à cette montée des eaux. Le niveau de l’eau a atteint plus de 20 cm, jusqu’à l’arrivée de la Société municipale d’Antananarivo (SMA), hier matin.

Elle y a mobilisé des agents, maigrement équipés, pour évacuer l’eau avec une motopompe. D’autres ont créé des évacuations en introduisant des métaux dans les buses. «Toutes ces buses à Andravoahangy sont bouchées et vétustes.», lance un agent de la SMA pour expliquer cette difficulté d’évacuation d’eau. Le sable et les déchets en plastique obstruent ces canaux d’évacuation. Ces agents et des habitants de ce quartier dénoncent, par ailleurs, les nombreuses constructions sur des canalisations d’eau. «Il y a eu un canal à cet endroit, il y a quelques années. Maintenant, c’est cette grande maison à étage que nous voyons à la place.», regrette un habitant d’Andravoahangy.

Ces maisons bouchent les évacuations d’eau, «elles ne sont plus, fonctionnelles». Les inondations seraient inévitables à Andravoahangy, en cette saison des pluies. «Il faudra raser toutes ces canalisations et y placer de nouvelles buses pour éviter que l’eau stagne. Il faudra aussi démolir ces maisons construites sur des canaux d’évacuation.», recommandent les techniciens. Pour une riveraine, avec la hausse exorbitante des taxes foncières, des grands changements devraient être perceptibles dans la ville d’Antananarivo.