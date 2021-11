Tennis – Championnat d’Afrique U-14 : La paire Iriela et Mitia en demi-finales

Les deux jeunes filles porte-fanions de Madagascar aux championnats d’Afrique U14 de tennis qui se jouent actuellement à Sousse en Tunisie se sont qualifiées en demi-finales. Iriela Rajaobelina et Mitia Voavy Andraina ont battu sur le score de 2 sets à 1 (5/7, 7/5, 12/10) les Tunisiennes Ismail Tasnim et Chahd Tourkhani.

Au premier set, les deux jeunes joueuses malgaches se cherchent d’abord sur l’attitude à adopter, surtout l’automatisme. Leurs adversaires, coriaces, finissent par gagner le premier set.

Au second set, les deux jeunes Malgaches démarrent fort avec de belles intentions et beaucoup de détermination et finissent par égaliser à un set partout. Au troisième set, le bras de fer continue, les deux équipes se répondent coup sur coup.

Les deux joueuses malgaches finissent par s’imposer en gagnant le troisième se t (12/10 ). Si les deux Malgaches continuent à jouer pareillement, ravir le titre continental est à leur portée. Le double que Nicolas Fayes a formé avec l’Algérien Mohamed Lahiem a été battu par les Tunisiens Anas Benchiek et Mouadh Dhaouadi sur le score de 2 sets à 0 (0/6, 3/6).