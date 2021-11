Gestion du parc Tsimbazaza – Les employés du Parc Tsimbazaza font appel à une concertation

Les employés du Parc observent une grève devant le portail du Parc Tsimbazaza hier. L’accès des visiteurs n’a pas été autorisé hier dans la matinée. Des banderoles ont été hissées par les employés montrant leur mécontentement face à un éventuel transfert de gestion au secteur privé.

Ils réclament un pourparler avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. « Nous avons une preuve par rapport au projet de transfert. Ce transfert de gestion concerne tous les aspects, dont les aspects administratifs, budgétaires et les ressources humaines. Nous contestons ce projet puisque le Parc a une histoire, des valeurs culturelles et scientifiques qui font sa particularité. Nous appelons à une discussion autour d’une table ronde », indique Randriana­rison Mandimby, représentant des employés du Parc Botanique et Zoolo­gique de Tsimbazaza. Le ministre de tutelle s’est prononcé sur la question.

Avant-hier, Elia Béatrice Assoumacou, ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, a souligné qu’il n’y aurait pas de transfert puisque la gestion du Parc ne sera pas transférée au privé. Un autre communiqué en date d’hier a réitéré que l’information concernant le transfert de gestion au Groupe AXIAN est une fausse information. Le ministère travaille par ailleurs à l’amélioration de l’avenir de ce parc sans en préciser les détails sur les collaborations futures.