Taxe sur valeur ajoutée – Une baisse proposée pour le gaz domestique

Ramener les 20% de TVA à la baisse. Cette baisse du taux de la taxe sur valeur ajoutée (TVA) du gaz butane a été proposé par le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD). Ceci, après concertation avec le ministère de l’Économie et des finances (MEF) et du Comité malgache du butane (CMB). Le taux passera ainsi de 20% à 5% d’après la loi de Finances initiale 2021.

La ministre de l’Environ­nement et du développement durable, Baomia­votse Vahinala Raharinirina justifie ce changement pour « démocratiser » le gaz domestique. « C’est avec un esprit de transformation et d’audace que nous avons entamé la recherche de consensus pour que le gaz butane, une alternative au charbon de bois, soit abordable et démocratisé. » Pour privilégier plus de ménages à adopter le gaz butane, une baisse de 9% du prix des bouteilles de gaz et une remise de 80% du kit sont proposées. Le kit qui coûte actuellement 105 000 ariary sera proposé à 20 000 ariary.

Cette proposition de baisser le taux de la TVA est une forme de lutte contre la dégradation des forêts. Madagascar consomme encore 450 000t de charbon par an et 15 000 t de gaz butane.