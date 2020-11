Programme d’installation de bornes Wifi gratuites : des opportunités pour tous

Source : Pixabay

L’inauguration de la borne internet à la gare de Manakara le 10 octobre 2020 marquait le début d’une nouvelle ère pour Madagascar. Avec un taux de pénétration autour des 10%, Madagascar reste un pays où la population est peu connectée. Problème que le gouvernement a décidé de résoudre par l’installation de nombreuses bornes Wifi à travers le pays. Le programme prévoit la mise en place de 50 bornes avant la fin d’année 2020 pour un total de 180 bornes à l’horizon 2023. Un programme ambitieux ayant pour but de rendre l’information disponible à la majorité du peuple malgache et avoir un effet positif sur les perspectives de développement du pays. Le pays compte actuellement plus d’abonnés à la téléphonie mobile qu’à l’internet fixe. La mise à disposition de bornes Wifi gratuites va donc augmenter le nombre de personnes connectées, ce qui aura des effets considérables dans la vie quotidienne des Malgaches. Nous regardons qui seront les principaux bénéficiaires de ce programme.

Un programme d’abord populaire

En plaçant les bornes gratuites à des endroits stratégiques à haut trafic comme les gares, le gouvernement offrira à une grande partie de la population malgache l’opportunité de se connecter au moins une fois par jour. Tous ces gens bénéficieront directement de tous les avantages d’internet, et surtout du plus important d’entre eux : l’information. L’accès à toutes les informations qu’offre internet sera un avantage considérable pour chaque citoyen d’un point de vue éducatif. La population pourra aussi profiter de l’outil qu’est l’internet dans certains domaines, comme la recherche d’emploi et l’entreprenariat, afin d’améliorer sa condition économique.

Les inévitables géants du net

Généralisation des connexions internet veut évidemment dire nouveaux clients pour les géants d’internet. Parmi ces géants, les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube verront sans aucun doute une augmentation du nombre d’utilisateurs et de connexions, et avec eux, une augmentation des volumes de ventes dans la région. Les sites de jeux de hasard, qui ont déjà vu le nombre de joueurs malgaches se multiplier au cours des dernières années, devraient aussi connaître une certaine croissance. Les joueurs de blackjack, roulette, et autres jeux qui composent votre casino en ligne habituel profiteront sans aucun doute de la facilité de jouer en ligne. Les plateformes de contenu comme Netflix et Amazon Prime se populariseront également dans la région.

Des opportunités pour l’économie locale

Les PME malgaches auront également la chance de profiter de l’augmentation des connexions. La multiplication de la population locale sur des plateformes tels que les réseaux sociaux leur offriront de nouvelles perspectives dans la promotion. Que ce soit pour faire connaître leurs produits ou effectuer des campagnes de promotions ciblées, cette connectivité rendra la potentielle clientèle plus facilement accessible pour l’offre promotionnelle. Le développement de l’économie numérique peut aussi être synonyme de création d’emplois non spécialisés, notamment dans la livraison et la logistique d’entrepôt. La création de ce type d’emploi peut être un moteur pour la croissance économique malgache.

L’installation de bornes Wifi gratuites à travers le pays va offrir de nouvelles perspectives à toute une partie de la population malgache. Le programme pourrait également s’avérer un véritable moteur de croissance économique. Il sera en tout cas un gros coup d’accélérateur pour l’ouverture du pays à l’économie numérique.