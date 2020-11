Filière riz – Des paysans formateurs pour augmenter le rendement

Bilan positif. Le Projet d’Amélioration de la Productivité rizicole de Gestion des Bassins Versants et Périmètres irrigués, phase 2 ( PAPRiz 2) vient de passer une évaluation effectuée par tous les parties prenantes hier à Antaninarenina.

« Plus de 19 000 ménages ruraux sont impactés par le projet. En outre, le rendement moyen enregistré est de plus de 5 tonnes/ha, soit une nette augmentation par rapport à la dernière campagne » confirme Vololomboahangy Razaiarimanga, coordonnatrice régional de PAPRiz dans l’Itasy. Le projet PAPRiz 2 continue de faciliter l’accès des paysans aux semences et à la vulgarisation des petits matériels agricoles par la formation des paysans formateurs à travers tout le pays.

Jusqu’à présent près de vingt mille ménages sont impactés par l’initiative. « Avec un investissement avoisinant en moyenne les trois cent mille ariary par hectare, certains des paysans formateurs et producteurs arrivent à engranger plus de deux millions d’ariary par hectare à la fin de la campagne » ajoute la responsable du projet dans l’Itasy.