Entrepreneuriat – Le « Speed Business Meeting » demain à l’INSCAE

En effervescence, la communauté de l’entrepreneuriat du pays prend part au « Global Entrepreneurship Week », l’évènement d’envergure internationale qui est célébré durant toute cette semaine. À l’occasion, le club des entrepreneurs étudiants (CEERE) organise demain, à l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprises aux 67 Ha, la journée de l’espace jeune entrepreneur.

« L’idée est d’éveiller la culture entrepreneuriale des jeunes et de les orienter sur les étapes à suivre pour mettre une idée en marche. Diverses activités seront programmées demain, Notamment des formations, des conférences et surtout la mise en place du concept de Speed Business Meeting. Le speed business meeting représente un des formats les plus répandus et les plus efficaces pour développer un projet d’entreprise. Le but est, de tenter de trouver des nouveaux clients, d’être connu et recommandé mais également de rencontrer de nouveaux partenaires » soutient Billy Chrysostome, vice-président du club des entrepreneurs étudiants. Ainsi, cette initiative a pour objectif de mettre en relation les jeunes porteurs de projets avec des professionnels aguerris.