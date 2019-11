Taekwondo ITF – Dojang Heng de Cup : Des Sud-africains et Chinois attendus

Première compétition internationale. Le club Mada­gascar ITF Dojang Heng De organise tous les ans une compétition dénommée Coupe Madagascar ITF Dojang Heng De. Cette année, elle en est à sa cinquième édition.

La version 2019 sera marquée particulièrement par la participation des taekwondoistes étrangers dont des Sud-africains et des Chinois. La compétition aura lieu les 23 et 24 novembre au gymnase couvert d’Ankorondrano.

« Normalement, trois pays devraient participer à notre événement mais le Mozambique qui vient de participer au cham­pionnat du monde n’a plus assez de moyen financier pour faire le déplacement », souligne Yves Francky Rakoton­dra­manana, responsable technique du club Mada­gascar ITF Dojang Heng De. La cérémonie d’ouverture officielle ainsi que les défilés des participants ouvriront la fête la journée du samedi 23 novembre. Les compétitions de matsogi (combat) et tul (kata) débuteront vers 8 heures trente.

Outre les invités étrangers, neuf clubs locaux de la capitale ainsi que de Toamasina et d’Antsirabe participeront à la compétition. Le dimanche 24 novembre aura lieu un festival des Arts martiaux, de 10h à 12h30. Dix disciplines d’arts martiaux et de sports de combats y prendront part à savoir le diamanga, le capoeira, le jeet kune do, l’aïkido, le MMA kempo, l’équipe de l’Unité spéciale d’intervention de la police nationale, le Qi gong, le taekwondo, le kendo, et l’yoseikan,…

Entre temps, Jomak’ Ampama animera la scène. La célébration officielle du septième anniversaire du club est prévue à 13 heures le dimanche. Le club remettra des cadeaux en guise de remerciement à tous les clubs qui participent à cet événement.