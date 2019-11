Slalom Tac’s – Faniry se rapproche du titre

Troisième succès d’affilée pour Faniry Rasoama­romaka au volant de sa Citroën C2 M10. Il a réalisé le meilleur temps absolu durant le Slalom Tac’s, ce weekend sur le nouveau circuit d’Ambohidratrimo. Soit 2min 46sec.

Un chrono qui lui permet de ravir la première place et surtout de conforter son avance en tête du championnat. Il porte désor­mais son cumul à 136 points. Son frère et principal adversaire dans la course au titre, Mika Rasoamaromaka, également sur Citroën C2 M10, a pris la deuxième place de ce Slalom Tac’s. Il est aujourd’hui crédité de 122 unités.

Notons que les deux jeunes pilotes se sont également essayés à la Mitsubishi Lancer Evolution X N4 de leur père, Hery Be, à Ambo­hidratrimo. Une première expérience concluante, vu les chronos qu’ils ont réalisés.

Avec une avance de quatorze longueurs, Faniry est en ballotage très favorable. Il pourra gérer tranquillement afin de s’assurer de décrocher la couronne nationale.