Pro League – Le quatre à la suite pour la CNaPS SPort

Quatre victoires en autant de rencontres. La CNaPS Sport poursuit son départ canon en Pro League de football. Dimanche au stade municipal de Toamasina, le club de l’Itasy a disposé du Club M Analanjirofo. Score final cinq buts à un.

Niasexe, meilleur artilleur du championnat, s’est de nouveau illustré, en inscrivant un doublé (67e et 90e). Les autres buteurs se nomment Tojo (27e), Armando (56e) et Tolotra (83e).

Ce succès permet aux Caissiers de poursuivre leur période d’invincibilité et de porter leur cumul à douze points. Et aussi et surtout, ils disposent d’une différence impressionnante, soit +16. Trois autres affiches étaient programmées dimanche. L’occasion pour les clubs d’Analamanga de signer deux victoires.

Au Bypass, Elgeco Plus a disposé du 3FB Atsimo Andrefana (2-1). Tandis que le Cosfa l’a emporté face au FCA Ihorombe (2-1), à Fiana­rantsoa. Succès également pour l’AS Jet Mada Itasy, devant le Tia Kitra Atsinanana (2-1), à Vontovorona.

Il reste encore deux rencontres à disputer dans le cadre de cette quatrième journée de la Pro League. Ce lundi, l’AS Adema Analamanga recevra l’Ajesaia Bongolava à Mahamasina.

Quant à la confrontation entre Fosa Juniors Boeny et Zanakala FC haute Matsiatra, elle est reportée à une date ultérieure.