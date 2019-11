Apporter les informations auprès des paysans. C’est l’une des composantes du projet d’Appui à la connectivité des transports (PACT) de la Banque mondiale, annoncé hier. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer la connectivité des transports par la réhabilitation des réseaux routiers, mais d’apporter des solutions numériques aux paysans. Des solutions qui favoriseront le développement rural et, par extension, faciliteront l’usage des services de transport.

Des kiosques numériques comportant des informations économiques utiles aux paysans agriculteurs. Aux explications, des études menées par la Banque mondiale ont démontré que « l’état dégradé des routes freine les investisseurs agricoles à aller dans les endroits reculés, et la situation entraîne la pauvreté rurale ». Aussi, importe-t-il de réduire la fracture informationnelle entre les paysans agriculteurs et les investisseurs intéressés par des activités économiques en milieu rural. Les agriculteurs ont besoin d’accéder aux marchés via des informations sur les prix des produits, le contact des producteurs et autres acteurs économiques et pourront également accéder à des informations climatiques.