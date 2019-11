Ambatondrazaka – La commission électorale mobilise tous ses éléments

Les membres de la Commission électorale du district (CED) d’Ambatondrazaka ont reçu le matériel conçu à la réalisation des élections des maires et des conseillers communaux, prévues se dérouler dans tout Madagascar, le mercredi 27 novembre. Les matériels transportés par un camion sont arrivés samedi, en début de soirée.

Selon des indiscrétions, cette attente ne préoccupe pas seulement les responsables au niveau des démembrements dans toutes les vingt deux communes du district d’Ambatondrazaka, mais aussi ceux désignés pour les bonnes tâches dans les 298 bureaux de vote, ainsi que les candidats aux prochaines élections communales. De son côté, Germain Rakotohandriambaoharison, président de la CED d’Ambatondrazaka, a essayé de citer quelques difficultés sur le déploiement de ces matériels et fournitures.

« Certes, il y a des zones où les routes sont très difficiles, pour ne citer que les communes rurales de Didy et de Manakam-bahiny-est. Mais il faut, à tout prix, les transporter à temps, sinon les suffrages n’auront pas lieu, et vous savez la suite qui en découlerait. Donc, il est temps de travailler et de prévoir tout ça afin que les élections se déroulent bien. Pour nous, les problèmes ont toujours des solutions.»