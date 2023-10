VAKODRAZANA – R’Imanga Mandimby rend hommage à Bakomanga

R’Imanga Mandimby organise un concert hommage à Bakomanga ce samedi 21 octobre au Cercle germano-malgache (CGM), à Analakely.



Le groupe R’Imanga Mandimby prépare un concert pour rendre hommage à une grande chanteuse de renom, Mariette Rasoarinala, connue sous le nom de Bakomanga. Le spectacle se tiendra le samedi 21 octobre au CGM. Le groupe R’Imanga Mandimby, formé en 2022 par les enfants de Bakomanga, a pour mission de perpétuer l’art des vakodrazana régionaux que leur mère a chéri tout au long de sa carrière. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à moderniser ces traditions musicales, en adaptant les rythmes et les instruments pour les faire résonner avec les époques contemporaines, tout en préservant leur essence. «Ce concert est un moyen de sortir du deuil de notre mère Bakomanga, qui a discrètement déposé le micro le 2 juillet 2020. C’est aussi une occasion de demander sa bénédiction et de faire connaître le groupe R’Imanga Mandimby au grand public », déclare Tina Rakotondrasoa dit Imanga Mandimby, fils de Bakomanga. Le concert, d’une durée d’1h30, promet de plonger le public dans un voyage à travers les mélodies inoubliables de Bakomanga.

Une étoile

Bakomanga, dont le talent précoce a explosé à l’âge de 13 ans en tant que membre du groupe Ramahafadrahona, a consacré sa vie à promouvoir le Vakodrazana et la richesse de la culture de Madagascar. En 1994, elle a fondé son propre groupe, appelé Bakomanga, dans le but de mettre en avant ces traditions musicales, chantant avec une passion et un dévouement qui l’ont conduite à se produire sur des scènes nationales et internationales. De l’Hexagone aux États-Unis, en passant par l’île Maurice, l’Algérie et jusqu’au Japon, elle a réussi à enchanter la culture du Vakodrazana avec ses troupes. « Ce concert mémorable fait revivre les chansons de notre mère pour les nouvelles générations, tout en permettant aux anciens de se remémorer la beauté de sa musique. Le nom de Bakomanga continuera ainsi à briller comme une étoile dans le firmament musical malgache », exprime son fils.