TRANSPORT AÉRIEN – Des prix internationaux remportés par Madagascar

Madagascar obtient une double reconnaissance dans le domaine de la RSE et dans celui de la reprise du secteur du transport aérien.

Une bonne lancée pour le transport aérien à Madagascar qui remporte des trophées à travers la compagnie Ravinala Airports. Cette fois-ci, la société met les bouchées doubles en remportant le prix « ACI, Environment and Sustainable Developpment Awards 2023 » pour l’aéroport international de Nosy Be ainsi que le trophée « Rising Star » (Étoile montante) lors du World Routes 2023 qui s’est déroulé mardi à Istanbul, en Turquie. Des réalisations qui témoignent du décollage progressif du secteur du transport aérien à Madagascar après les années de pandémie. Les stratégies menées par Madagascar vont dans le sens du redressement progressif du transport aérien, mais aussi dans l’amélioration de la desserte à travers des politiques de coopération avec différentes autorités, notamment le ministère du Transport, celui du tourisme mais aussi l’Office national du tourisme et les partenaires œuvrant dans divers autres domaines.

Étoile montante

Depuis 2019, les efforts entrepris par la compagnie ont eu le vent en poupe avec un regain de vitalité du trafic aérien dans les aéroports principaux de l’île. 8%, c’est le chiffre avancé par Ravinala Airports comme témoin de cette reprise progressive des activités, lui ayant permis au passage de rafler le prix de la destination « Rising Star 2023 ». Une situation prometteuse, fruit de la coercition qui a existé entre les autorités civiles et aéroportuaires de la Grande île. « Pour permettre à Ravinala d’atteindre sa vision de devenir un opérateur aéroportuaire de référence, elle a établi une solide collaboration avec les différents partenaires de la compagnie. La stratégie qu’elle a déployée, son dynamisme et son dévouement, ont contribué de manière significative au développement des routes aériennes et à l’essor des activités aéronautiques non seulement sur la Grande île mais aussi en Afrique et dans l’océan Indien », se félicite Ravinala Airports. Jusqu’à maintenant, la situation semble favorable pour le transport aérien à Madagascar. Des compagnies aériennes ont en effet recommencé à desservir Madagascar, d’autres sont pour leur part, venues pour la première fois investir des heures de vols dans les aéroports internationaux de Madagascar, ce qui n’a pas manqué de créer de nouvelles routes aériennes et améliorer le rendement de la desserte de la destination, favorisant aussi son choix pour être un des candidats idéal au titre d’étoile montante en termes de routes aériennes et de développement aéroportuaire.